Казань, , 04:02 — REGNUM Арбитраж Татарии завершил громкий судебный спор, который тянулся с июля 2019 года с участием крупных компаний республики. Суд удовлетворил иск ПАО «Нижнекамскнефтехим» и признал отсутствующими долги перед обанкроченным «Татфондбанком» (ТФБ), ООО «Новая нефтехимия», ООО «Сувар Девелопмент» и ПАО «КазаньОргсинтез». В споре речь шла о сумме более 14 млрд рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 25 июля 2019 года. Третьим лицом в деле участвовал Центробанк России.

Решением суда была признана «отсутствующей на день принятия решения задолженность ПАО «Нижнекамскнефтехим» перед ПАО «Татфондбанк» в размере 4 млрд рублей основного долга, а также «любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга». Также признали отсутствующей по той же схеме задолженность перед ООО «Новая Нефтехимия» в размере 4 069 945 355 рублей 20 копеек, долг перед ООО «Сувар Девелопмент» в размере 2 238 469 945 рублей 36 копеек и перед ПАО «КазаньОргсинтез» в размере 4 069 945 355 рублей 20 копеек.

В основе спора лежали кредитные договора, соглашения о переводе долгов, банковские гарантии, а также договора субординированного депозита и иные документы от декабря 2016 года, оформленные за несколько дней до введения в ТФБ временной администрации.

Напомним, «Татфондбанк» остался без лицензии в марте 2017 года, а в апреле его уже признали банкротом. ООО «Новая нефтехимия», фигурирующее в споре, было аффилировано с бывшим главой правления банка Робертом Мусиным.