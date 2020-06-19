Великий Новгород, , 03:45 — REGNUM Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовала признать банкротом и открыть конкурсное производство в отношении новгородского жилищно-строительного кооператива «Университет». Иск из-за недочётов арбитраж Новгородской области оставил без движения до 9 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 11 июня 2020 года. Фонд требовал сразу перейти к последнему этапу банкротства — конкурсному производству, минуя наблюдение. 18 июня суд оставил иск без движения. Подробности претензий пока неизвестны.

В единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ, данный кооператив числится застройщиком дома на улице Советской Армии (квартал 7 города). 11-этажный дом рассчитан на 72 квартиры. Сдать его должны были во втором квартале 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ЖСК учреждено в июне 2013 года. Его учредители — Владимир Фещенко, Юрий Александров, Сергей Бритин и бывший глава правления Алексей Кузьмин. Главой правления с 28 апреля 2020 года является Наталья Кудыбина.