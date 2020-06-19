Москва, , 03:24 — REGNUM Арбитраж Москвы 21 июля 2020 года приступит к рассмотрению претензий Министерства обороны РФ к АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», которое является разработчиком различных ракетных комплексов. Сумма требований превышает 23 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по госконтракту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 11 июня 2020 года, а 17 июня было принято к производству судьей Чадовым. Речь в деле идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 821 187 309 651 452 288 303 104 от 22.05.2018 г. в размере 23 069 166,67 рубля».

Это не первый иск к бюро от министерства в 2020 году. 3 июня арбитраж Москвы отказал ведомству во взыскании небольшой неустойки в размере 16 тыс. рублей по другому контракту 2018 года. Решение не обжаловалось.

Компания-ответчик базируется в Подмосковье и ведёт свою историю с 1942 года. Бюро — головной разработчик комплексов управляемого вооружения по четырём направлениям: переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы и комплексы активной защиты. Бюро — исполнитель почти по 50 госконтрактам.