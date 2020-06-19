Стокгольм, , 08:41 — REGNUM Шведские банки должны ужесточить правила ведения бизнеса на рынке. Этого потребовал шведский министр финансовых рынков Пер Болунд, который крайне критично отнесся к деятельности шведских банков после того, как журналисты SVT обнаружили, что такие крупнейшие банки, как Swedbank и SEB, несмотря на длинную череду предупредительных сигналов, сделали все возможное, чтобы их подозревали в мошеннических схемах, действующих в странах Балтии. Об этом 18 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«От имени вкладчиков я выражаю свою возмущение. К сожалению, эти люди потеряли свои сбережения. Такого больше ни с кем не должно повториться», — заявил министр Болунд.

Напомним, что еще в 2019 году Swedbank и SEB подверглись широкой критике за то, что они оказались вовлеченными в отмывание денег в странах Балтии. Тогдашнее руководство Swedbank даже было вынуждено уйти в отставку. Новое руководство банка и новый председатель правления Йоран Перссон пообещали провести проверку и привести деятельность банка в соответствие с законом.

Однако на этой неделе журналисты SVT опубликовали материал, в котором подробно рассказали как, по крайне мере, 2000 вкладчиков могли потерять до 300 миллионов шведских крон ($32 млн). Изданию удалось выяснить, что вкладчики потеряли свои сбережения с помощью подставной инвестиционной кредитной платформы Envestio, основные корпоративные счета которой напрямую связаны с SEB и Swedbank.