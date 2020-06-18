Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Два венесуэльских танкера и ещё восемь компаний внесены в американские санкционные списки, сообщили 18 июня в минфине США.

Кроме того, чёрный список пополнился четырьмя мексиканскими гражданами. При этом две венесуэльских компании и два танкера были вычеркнуты.

Наказание последовало, как отмечает минфин, за попытку «обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы».

Комментируя меры воздействия, заместитель американского министра финансов Джастин Музинич заявил, будто бы властями Венесуэлы была создана «секретная группа, пытавшаяся обойти санкции». Фигурантами этой группы, разоблачённой Вашингтоном, и являются подпавшие под новые санкции люди и организации.

Теперь указанные компании и люди отключены от доступа к банковским счетам в США. Кроме того, американские компании не смогут без последствий вступать с этими субъектами в деловые отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США неоднократно накладывали санкции на венесуэльский бизнес, а также вводили вторичные санкции — на тех, кто работал с подсанкционными компаниями.

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