Душанбе, , 23:22 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) предоставит правительству Таджикистана 50 млн долл. на грантовой основе для стабилизации экономической обстановки в стране и смягчения неблагоприятных последствий пандемии COVID-19.

Власти Таджикистана разработали и приняли Национальный план обеспечения готовности и реагирования на COVID-19, который включает в себя меры по усилению сферы здравоохранения, увеличению пакета социальной помощи уязвимым слоям населения, обеспечению продовольственной безопасности прочее.

Правительство страны рассчитывает, что именно выделенный в рамках программы АБР «Активное реагирование и поддержка расходов COVID-19» грант окажет существенную поддержку в осуществлении мероприятий и мер, предусмотренных разработанным национальным планом.

Согласно программе, как минимум в 14 больницах Таджикистана должны быть созданы необходимые условия для соблюдения карантина. В частности, женщины и мужчины будут проходить лечение отдельно друг от друга, а медицинские товары станут более доступными.

Кроме того, медицинский персонал, работающий непосредственно с пациентами, у которых выявлен COVID-19, сможет получать повышенную заработную плату.

Отмечается, что за счёт средств, предоставляемых АБР, будет расширена адресная программа социальной помощи бедным домохозяйствам (порядка 207 тысяч хозяйств), в которую также входит дополнительная единовременная денежная выплата.

Предусмотрено также субсидированное кредитование и налоговые льготы для малых и средних предприятий, 24% из которых возглавляют женщины. Фермерам планируется предоставить необходимые для увеличения производительности сельскохозяйственные ресурсы.

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