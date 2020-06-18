Душанбе, , 23:11 — REGNUM За период январь-март 2020 года сумма денежных поступлений от физических лиц из России в Таджикистан составила 359 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (462 млн долл.) меньше на 22,3%.

По данным Центрального банка России, также снизились объёмы переводов из РФ и в другие страны Туркестанского региона — Узбекистан и Киргизию — на 7,2% и 20,7% соответственно.

При этом, если средняя сумма перевода в Киргизию и Узбекистан за указанный период снизилась, то в Таджикистан она наоборот выросла: со 139 долл. до 149 долл.

По данным ЦБ РФ, в 2019 году лидером среди стран — получателей денежных переводов из России стал Узбекистан — 4,7 млрд долл., затем идут Таджикистан — 2,5 млрд долл. и Киргизия — 2 млрд долл.