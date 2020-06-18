Москва, , 22:56 — REGNUM В Москве уже в начале следующей недели ожидается восстановление выручки и её рост. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что за прошлую неделю выручка предприятий общественного питания достигла 90% от того уровня, который был до их закрытия и перехода в режим дистанционной доставки продуктов питания», — сказал он.

Он отметил, что москвичи соскучились по посещению заведений общепита, первое время они будут пользоваться их услугами чаще. Поэтому в начале следующей недели, по мнению Ефимова, произойдёт не только восстановление выручки, но и её рост.