Рига, , 22:53 — REGNUM Сотрудники Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, ассоциации «Путешествия по селу» (Lauku ceļotājs), Латвийской ассоциации туроператоров и Латвийской ассоциации продюсеров массовых мероприятий обратились с открытым письмом в Европейскую комиссию с просьбой дать повторные рекомендации правительству страны оказать помощь пострадавшей от пандемии коронавируса отрасли. Об этом сообщила их представитель Эвия Ансонска, пишет портал Lsm.lv.

«Латвийская туристическая отрасль, формирующая 5% ВВП Латвии, в настоящее время находится в безнадёжной ситуации, которая ухудшается ежедневно», — отметила она.

По ее словам, сектор, в котором было занято 30 000 человек, испытал падение на 50% или 100%. Большая часть предпринимателей так и не получила поддержку от государства и вынуждена закрыть бизнес.

Она отметила, что меры поддержки, декларируемые правительством Латвии, на деле до сих пор недоступны большинству компаний.