Минск, 18 июня 2020, 20:35 — REGNUM Об открытости белорусской стороны к взаимодействию с Европейским союзом по вопросам ядерной и радиационной безопасности заявил 18 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает БелТА.
Своё заявление белорусский чиновник сделал по окончании видеоконференции глав государств и правительств стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнёрство».
Головченко отметил, что Белоруссия дала согласие на проведение обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, БелАЭС является предметом нападок на Белоруссию со стороны Литвы, требующей закрытия проекта.
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