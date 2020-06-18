Ашхабад, , 20:01 — REGNUM Валовой внутренний продукт Туркмении по итогам 2020 года составит лишь 1,8%, что связано со спадом мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такой прогноз дают аналитики Международного валютного фонда в докладе, посвященном текущей ситуации и перспективам экономик стран мира.

Между тем, как утверждают эксперты, в 2021 году возможно восстановление экономики Туркмении до показателя ВВП в 6,4%.

Среди стран Туркестанского региона самая плачевная ситуация в 2020 году может сложиться в Киргизии, где ВВП сократится до минус 4%. Ненамного лучше ситуация и в Казахстане, чей ВВП по итогам текущего года должен сократиться до минус 2,5%.

Для Узбекистана показатель ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 1,8%, а для Таджикистана — на уровне лишь 1%.

Зато в 2021 году, в случае улучшения ситуации, ВВП Казахстана вырастет до 4,1%, Таджикистан — до 5,5%, Узбекистана — до 7%, а Киргизии — сразу до 8%.