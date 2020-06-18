Ашхабад, , 19:51 — REGNUM Руководство министерства иностранных дел, госконцерна «Туркменгаз», Центробанка и Внешнеэкономбанка Туркмении провели переговоры с главным директором Фонда развития Абу-Даби Мохамедом аль-Сувайди. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники видеоконференции обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества в финансовой и нефтегазовой сферах.

При этом особое внимание стороны уделили вопросам привлечения инвестиций в масштабные нефтегазовые проекты, реализация которых запланирована туркменскими властями.

Туркменские чиновники также попросили руководство фонда посодействовать усилению партнерских взаимоотношений между Туркменией и крупнейшими компаниями Объединенных Арабских Эмиратов.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент на территории Туркмении уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений. При этом запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.