Киев, , 19:16 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к Газпрому, заявила в ходе «круглого стола» сегодня, 18 июня, советник главы правления госкомпании Елена Зеркаль.

Она отметила, что «Нафтогаз» обращает внимание на два ключевых момента: стоимость судебных процессов и условия подписанного в конце 2019 г. нового транзитного контракта с РФ (в документе прописан отзыв судебных исков — ред.).

«Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов… Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий. Кроме того, мы не хотим давать Газпрому ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств», — объяснила Зеркаль.

Она не сообщила, сколько конкретно стоят суды с российским монополистом, но отметила, что это «очень дорогостоящее дело».

ИА REGNUM напоминает, что ранее главным лоббистом новых судебных исков к Газпрому был исполнительный директор НАК Юрий Витренко. В частности, в феврале этого года он заявил, что компания изучает возможности для подачи новых исков, несмотря на положения транзитного контракта. Однако сейчас в «Нафтогазе» провели реформу, изменив структуру управления и Витренко вскоре покинет компанию из-за упразднения должности.