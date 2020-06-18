Калуга, , 20:34 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша принял решение о возобновлении работы ряда торговых объектов и предприятий общепита при соблюдении определенных условий, сообщили 18 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

С учётом улучшения эпидемиологической обстановки на территории Калужской области с 20 июня возобновляется деятельность объектов торговли площадью до 400 кв. м, имеющих отдельный вход в торговые залы. Кроме того, с 24 июня такую возможность получат и предприятия общественного питания на открытом воздухе: в летних кафе, на временных террасах, летних верандах; без открытия залов обслуживания посетителей в стационарном предприятии и без проведения массовых досуговых мероприятий.

Обязательным условием возобновления деятельности организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей является соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

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