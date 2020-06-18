Нью-Йорк, США, , 17:25 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в минусе 18 июня из-за отчетов о продолжающемся росте безработицы в стране.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 103,16 пункта (0,39%), до 26 016,45 пункта, индекс S & P 500 упал на 11,85 пункта (0,38%), до 3101,64 пункта, индекс Nasdaq упал на 18,06 пункта (0,18%), до 9892,48 пункта.

Отметим, американский фондовый рынок остается нестабильным много месяцев, однако время от времени показывает хороший рост — до сегодняшнего дня рост основных индексов Уолл-стрит продолжался четыре сессии подряд.

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