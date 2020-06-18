Рига, , 17:22 — REGNUM Член правления государственного АО Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовский на заседании Совета по дорожному строительству представил план строительства скоростных магистралей на 2020 — 2040 г., согласно которому 1200 километров в Латвии станут магистралями с разрешённой скоростью в 130 км в час. Об этом пишет портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что план разбит на три части. Первая часть — с 2020 г. до 2030 г., когда планируется перестроить 178,9 км дорожного полотна (стоимость — 984,6 млн евро). Вторая и третья будут реализованы в стране с 2030 по 2040 г.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 3 млрд евро.

Согласно плану, составленному в LVC, дороги будут поделены на ряд категорий. 1020 километров дорог станут автомагистралями, которые свяжут рижскую кольцевую дорогу с основными направлениями. 1100 км — это главные государственные дороги, соединяющие национальные и региональные центры с границами. 3600 км — государственные региональные дороги высшей категории, 6400 км — местные дороги и 8000 км — подъездные пути.

Проект в ближайшее время поступит на рассмотрение правительства.