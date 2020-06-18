Пекин, , 16:54 — REGNUM Крупная китайская компания электронной торговли JD.com провела IPO в Гонконге (Сянгане), добившись существенного повышения в ходе торгов цен на свои акции, сообщает 18 июня Синьхуа, подчеркивая, что благодаря этому компании удалось аккумулировать во вторичном публичном размещении акций почти 30 млрд сянганских долларов (около 3,8 млрд долларов США).

Отмечается, что в первый же торговый день рыночная стоимость акций достигла максимум в 738,5 сянганских долларов. Подчеркивается, что компания была зарегистрирована на высокотехнологичной бирже Nasdaq в Нью-Йорке в 2014 году. За это время количество пользователей у компании выросло с 47 млн до 387 млн человек, аппарат сотрудников численно вырос с 33 тыс. человек до 220 тыс., а годовая прибыль — с примерно 10 млрд юаней до 577 млрд.

По словам главного исполнительного директора JD.com Сюй Лэя, в год своего создания 17 лет назад компания столкнулась со вспышкой эпидемии атипичной пневмонии SARS, поэтому работа в таких условиях для нее не новость.