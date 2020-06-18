Рига, , 16:54 — REGNUM За 2019 год индивидуальный уровень потребления на одного жителя в Латвии является одним из самых низких в ЕС. Об этом сообщило ИА ЛЕТА со ссылкой на предварительные данные Евростата.

Согласно рейтингу покупательной способности, уровень потребления в Латвии составлял 71% от среднего значения по ЕС. Хуже ситуация была только в Болгарии — 59%, Хорватии — 66% и Венгрии — 67%. Самая зажиточная тройка стран с точки зрения покупательной способности это Люксембург — 135%, Германия — 123%, Австрия 118%.

Отмечается, что в пересчёте на одного жителя ВВП Латвии составляет 69% от среднего по ЕС значения. В Литве 82% и в Эстонии 84%. Лидируют по этому показателю Люксембург — 261%, Ирландия — 191% и Дания — 129%.

Данные Евростат о покупательной способности населения лежат в основе последующих решений Еврокомиссии о дотациях из фонда Кохезии (выравнивания) ЕС. Финансирование предоставляется странам, чей индекс покупательной способности составляет менее 75% от среднего в ЕС значения.