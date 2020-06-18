Чебоксары, , 16:09 — REGNUM Из-за резкого сокращения пассажиропотока в МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» значительно упала выручка. Связано это с введением временных мер в рамках борьбы с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии, где рассматривается заявление ЧТУ в отношении энергосбытовой компании.

МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) требует признать не подлежащим исполнению уведомление энергетиков о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии по ряду точек. На предприятии ссылаются на «возможность наступления крайне неблагоприятных последствий для предприятия» и констатируют падение пассажиропотока, как следствие — выручки.

«В связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции произошло резкое сокращение пассажиропотока и как следствие — падение выручки от перевозки пассажиров на линии и от реализации проездных билетов за апрель 2020 года 50 847 000 рублей; за май 2020 года 43 736 000 рублей», — отмечается, в частности, в документе.

То есть можно сделать вывод, что в мае по сравнению с апрелем выручка сократилась на 7 111 000 рублей.

Напомним, по последним имеющимся данным (апрель 2017 года), в первом квартале выручка ЧТУ составила 190 млн рублей, то есть в среднем 63,3 млн рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля было временно сокращено количество рейсов общественного транспорта в Чебоксарах, была приостановлена работа троллейбусного маршрута № 100 Чебоксары — Новочебоксарск. С 6 апреля увеличили число единиц троллейбусов и автобусов в часы пик. В апреле муниципальные власти отмечали, что пассажиропоток сократился на 60−70%. По некоторым данным, количество выходящих в рейс троллейбусов корректируется в зависимости от ситуации.

Читайте развитие сюжета: Троллейбусное предприятие Чебоксар опасается коллапса из-за энергетиков