Киев, , 16:08 — REGNUM На Украине в июне остановилось падение экономики, во всяком случае, в тех масштабах, в которых оно наблюдалось в апреле и мае.

Об этом журналистам сказал 18 июня министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марченко перечислил некоторые факторы, которые о свидетельствуют о смягчении кризиса — увеличение потребления электрической энергии и рост регистрации новых субъектов предпринимательской деятельности и стабилизация уровня безработицы.

Министр заявил, что теперь у правительства есть «больше оптимизма» относительно восстановления экономической динамики. Он подчеркнул, что нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось властями Украины ранее.

ИА REGNUM напоминает, что согласно изменениям в госбюджет страны, внесенным в апреле, правительство ожидает в этом году падения экономики Украины на 5%. Вместе с тем, уже в июне МВФ ухудшил свой прогноз относительно перспектив украинской экономики — ранее в фонде считали, что падение составит 7,7%, а по новому прогнозу — 8,2%.