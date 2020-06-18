Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Лишь около 120 предприятий Петербурга сумели добиться признания форс-мажора из-за пандемии коронавируса, чтобы справиться с убытками. Об этом заявил 18 июня депутат Госдумы от Петербурга и «Единой России», председатель совета Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Владимир Катенев, передает корреспондент ИА REGNUM.

За время пандемии в ТПП Петербурга обратилось около семи тысяч предпринимателей за консультациями, сообщил депутат, чаще всего просили выдать заключения о форс-мажоре.

«Мы таких заключений выдали около 120, потому что целый ряд видов деятельности, таких, как арендные отношения и прочее, не подпадают под обстоятельства непреодолимый силы», — сказал Катенев.

Кроме того, он скептически относится к прогнозам некоторых экспертов о том, что «коронавирусный кризис» 40% малого и среднего бизнеса Петербурга.

Катенев отметил, что в принципе около 40% малых предприятий Петербурга и так существуют только на бумаге и не сдают бухгалтерскую отчетность.

«Ликвидация таких компаний просто очистит рынок. Но, безусловно, будет целая череда банкротств, смены брендов, собственников компаний», — заметил он.

По его словам, это серьезно увеличит нагрузку на арбитражную систему судов.

«Выйдите на Воскресенскую набережную — увидите километровую парковку машин: люди приехали в Арбитражный суд. Километры заняты площадей. Потому что они лично должны быть в наше время технологий. Нужно переходить на другую систему судебного взаимодействия», — считает Катенев.