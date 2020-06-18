Ташкент, , 15:57 — REGNUM Возможность создание совместного предприятия по производству легковых автомобилей обсудили представители правительства России и Узбекистана, сообщили 18 июня в пресс-службе министерства инвестиций и вешней торговли республики.

17 июня состоялась видеоконференция с участием министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Стороны обсудили также создание совместных предприятий по производству пряжи, тканей, отделочных материалов и трикотажа, по заготовке и обработке древесины, а также по выпуску электротехнических изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня во время вышеуказанной видеоконференции представители правительства России и Узбекистана согласовали план по углублению промышленной кооперации.