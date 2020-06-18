Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль 18 июня движется уверенно в парах с иностранными валютами и слегка укрепляется. Это точно лучше, чем невнятные колебания предыдущего торгового дня, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар к середине сессии торгуется по 69,48 руб., может отойти к 69,35 руб., если нефтяной фактор позволит. Евро стоит 78,11 руб., до конца дня вполне может оставаться в рамках 78−79 руб.

Нефть в плюсе — по всей видимости, инвесторы выкупают локальные продажи. Это приятная опора для рубля.

В противовес играет неоднородный внешний фон, где участники торгов внимательно следят за новостями о новых случаях заболеваемости коронавирусом и обсуждают вероятность второй волны пандемии.

Для рисковых активов, а рубль к ним относится непосредственным образом, это ярко выраженный негатив.

Фокус внимания также сосредоточен на завтрашнем заседании ЦБ РФ, где планируется понизить ставку резко и масштабно.

В котировках «россиянина» уже учтена вероятность сокращения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, но в моменте всплеск волатильности не исключен», — пояснил эксперт.

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