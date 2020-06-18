Москва, , 15:45 — REGNUM Возможность почасовой аренды государственных и муниципальных объектов недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса предложила дать корпорация МСП. Такая форма имущественных отношений более выгодна для тех организаций, которые трудятся в сферах образования, физической культуры и спорта, отмечается в материалах ТПП по итогам экспертизы инициатив, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, корпорация предлагает предусмотреть формирование единых условий имущественной поддержки предпринимателей для всех регионов и расширение состава недвижимости, включаемой в перечни предоставления субъектам МСП. В палате отметили, что в целом поддерживают вышеперечисленные инициативы, однако необходимы корректировки.

Вопрос аренды или приобретения недвижимости актуален для предпринимателей всегда, а сегодня, в посткризисный период, особенно, потому что от удобства расположения, состояния объекта и его стоимости напрямую зависит размер коммерческой прибыли. Поэтому любая инициатива, призванная помочь бизнесу, заслуживает положительной оценки, считает председатель регионального отделения «Партии Роста» в Новгородской области, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов.

«Что касается предложенных инициатив, то их практическую пользу оценивать пока трудно. Почасовая аренда в коммерческой недвижимости — явление не новое, но там собственник сам заинтересован, чтобы объект не простаивал, соответственно он вкладывается в него. Имущество же, которое находится в муниципальной и госсобственности, если это не крупные города, как правило, находится не в очень хорошем состоянии. Для того, чтобы его вовлекать в оборот, нужны более долгосрочные отношения, с возможностью зачесть затраты на ремонт в счет аренды, например», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что в регионах не так много выгодных предложений и много откровенно неликвидных объектов, которые годами висят на аукционах. При этом региональные власти не готовы снижать цены. В результате состояние объектов ухудшается, а у предпринимателей нет возможности развивать бизнес, добавил Бондалетов.

По его словам, если власти хотят помочь, то они должны быть готовы регулировать цены на такие объекты, либо предлагать предпринимателям долгосрочную аренду по минимальной ставке.