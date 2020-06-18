Ставрополь, , 15:57 — REGNUM Власти Ставрополья расширили перечень организаций, которым разрешено работать в период ограничительных мер, действующих в крае на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Владимиром Владимировым, опубликовано на краевом интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на Ставрополье открываются массажные и СПА-салоны, бани, сауны, солярии и другие подобные объекты. Возобновляют работу и организации, подведомственные Министерству спорта РФ, на базах которых готовятся сборные команды страны.

Также в крае откроются физкультурно-спортивные объекты, в которых тренируются профессиональных спортивные команды региона. При этом загрузка этих объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности.

«В отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры продолжают действовать», — отметили в пресс-службе губернатора края.

По состоянию на 10:35 18 июня на Ставрополье зарегистрировано 4018 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровел в регионе 2221 человек с подтвержденным диагнозом, 75 пациентов с COVID-19 скончались.

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