Сухум, , 15:56 — REGNUM Абхазия ожидает в 2020 году финансовую помощь от России в размере 4,7 млрд рублей. Об этом 17 июня рассказал министр финансов Абхазии Владимир Делба в пресс-центре Абхазского телевидения.

Как рассказал глава минфина, между Россией и Абхазией заключено соглашение. По нему 3,2 млрд рублей предусмотрено на социально-экономическое развитие, а 1,5 млрд рублей — на инвестиционную программу, которая принята на период с 2020 до 2022 года.

Делба отметил, что на 1 июня в республику от России пришло более 700 млн рублей, которые также предназначены для выплаты заработной платы бюджетникам.

Стоит отметить, что Делба ранее сообщил, что Абхазия из-за остановки работы туристического сектора в республике может недополучить в 2020 году до 2 млрд рублей. При этом абхазские предприниматели понесут гораздо большие убытки.

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