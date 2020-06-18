Сеул, , 15:44 — REGNUM В Южной Корее планирую ввести налог на транзакции с киптовалютою. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление министр озвучил 17 июня в ходе заседания комитета по финансам.

По его словам, соответствующий план налоговой реформы будет представлен в следующем месяце.

Ранее в министерстве финансов сообщили, что рассматривают вопрос о введении налога в 20% на доходы от операций с криптовалютами.

Отметим, что в последние несколько лет такие криптовалюты как биткоин и эфириум стали популярными в Южной Корее, особенно среди инвесторов, надеющихся быстро заработать.