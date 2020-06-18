Калуга, , 16:53 — REGNUM С января по май 2020 года оборот розничной торговли Калужской области составил 84 млрд 19 млн рублей. В товарной массе розница уменьшилась по сравнению с январем-маем 2019 года на 3,4%, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

В магазине Загороднюк Дмитрий © ИА Красная Весна

Оборот розничной торговли продуктами питания составил 44 млрд 586 млн рублей, что на 4,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, непродовольственными товарами — 39 млрд 433 млн рублей (на 9,9% меньше). На розничных рынках и ярмарках в январе-мае 2020 года реализовано товаров на сумму 3 млрд 1 млн рублей, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Организациями общественного питания в январе-мае 2020 года реализовано продукции на 3 млрд 748 млн рублей — в сопоставимых ценах на 13,9% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

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