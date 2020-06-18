Москва, , 15:33 — REGNUM Недобросовестные бизнесмены находят способ уходить от налогов и выводить деньги через зарубежные площадки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Востребованность в «серых» теневых деньгах остаётся, недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. В частности, мы сейчас работаем довольно плотно с коллегами из Кыргызстана, так называемая «киргизская схема», куда ушли деньги. Нам помогают еще порядка десяти стран. В общей сложности около 2 млрд уже арестовано денег. Я думаю, что мы это дело доведём до конца. В семь раз, по крайней мере, сократили вывод денежных средств в Кыргызстан», — заявил Чиханчин.

Кроме банковского сектора аналогичные проблемы наблюдаются и в секторе страховом, продолжил он.

«Здесь принцип очень простой: делаются компании-двойники, то есть страховая компания плюс страховой агент, и деньги, которые должны принести страхующие люди или компании — они попадают страховому агенту, а уже распределение идёт в пользу собственника, минуя страховую компанию», — пояснил он.

«Я думаю, что для нас эти подходы понятны, мы их реализуем, и в целом систему выстраиваем. Я думаю, что она нам даст возможность сохранить денежные средства, которые выделяются», — подчеркнул он.