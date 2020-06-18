Тбилиси, , 15:29 — REGNUM В разработке посткризисного плана восстановления экономики правительству Грузии окажут помощь Агентство международного развития США, Программа развития ООН, эксперты офиса комании Deloitte, а также профессора Кембриджского и Лондонского университетов. Подключены к нему и грузинские эксперты-экономисты.

По информации пресс-службы правительства Грузии, 18 июня состоялась первая презентация предложений компании Deloitte, которая была проведена в формате видеоконференции. Презентация содержала анализ фискальной, монетарной, секторальной экономической политики Грузии и рекомендации консультантов по каждому сектору.

«Эксперты дали высокую оценку мероприятим, проведенным правительством Грузии в антикризисном направлении и в направлении секторальной поддержки. Международные консультанты отметили, что каждый шаг правительства Грузии во время пандемии опирался на лучшую международную практику и опыт. По словам экспертов, все действия с целью поддержки граждан были быстрыми и своевременными», — говорится в сообщении об этой презентации.

Комментируя состоявшуюся беседу, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава еще раз отметила, что в условиях новой реальности у Грузии открываются и новые возможности, а осуществление посткризисного плана позволит сполна реализовать эти возможности и быстро вернуть экономику на прежний уровень развития, а затем обеспечить ее дальнейший рост.

В видеоконференции с грузинской стороны участвовали премьер-министр Георгий Гахария, министр экономики Натия Турнава, министр финансов Иванэ Мачавариани и советник премьера по экономическим вопросам Бека Лилуашвили.

Напомним, что тот план, поэтапную презентацию которого проводит и осуществление отдельных этапов которого правительство Грузии уже начало, является антикризисным, нацеленным на решение текущих проблем. После окончания же кризиса правительство обещает приступить к осуществлению уже более масштабного посткризисного плана.