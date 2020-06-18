Москва, , 15:28 — REGNUM Реформа гособоронзаказа в 2016 году принесла положительные результаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Мы значительно сократили сомнительные операции — падение на 35−37%. А по ряду направлений — в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу. То есть здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении», — заявил Чиханчин

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