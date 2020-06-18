Ташкент, , 15:27 — REGNUM План по дальнейшему углублению промышленной кооперации согласовали представители правительства России и Узбекистана, сообщили 18 июня в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Согласование «дорожной карты» кооперации прошло во время видеоконференции с участием министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Стороны обсудили возможность создания совместных предприятий в транспортной отрасли. В частности, в Узбекистане считают, что создание оптово-распределительных центров позволит существенно снизить транспортные издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года экспорт черешни из Узбекистана в Россию составил $11,2 млн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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