Москва, , 15:21 — REGNUM Ситуация с ценами на бензин должна стать предметом парламентского расследования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Необходимо провести парламентское расследование на предмет нарушения ст. 34 Конституции России, которая не допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию», — заявил Миронов.

Парламентарий убежден, что «скачок цен на нефтепродукты — результат искусственно созданного дефицита на топливном рынке с целью обеспечить сверхприбыли сырьевым олигархам».

Он обратил внимание на данные Минэнерго, отгрузка бензина с российских НПЗ на внутренний рынок в 2019 году снизились до 34,8 млн тонн, а экспорт, напротив, вырос до 5,4 млн тонн.

«Рост экспорта ведет к дефициту на внутреннем рынке, что в свою очередь провоцирует подорожание бензина. И это не случайность, а результат целенаправленной политики поощрения вывоза топлива. На днях правительство одобрило Энергетическую стратегию, где планируется к 2024 году нарастить экспорт бензина в 2−2,5 раза», — указал он.

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