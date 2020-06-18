Москва, , 15:14 — REGNUM Среди договоров по исполнению национальных проектов в 2020 году выявлено значительное число договорённостей, имеющих характер картельного сговора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры: на 700 млн уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд рублей», — заявил Чиханчин.

«Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд рублей — это где налоги вернули добровольно, — и возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 млрд арестовано», — указал он.