Сухум, , 15:24 — REGNUM Бюджет Абхазии из-за экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, в 2020 году может потерять до 2 млрд рублей. Об этом 17 июня сообщил министр финансов республики Владимир Делба в пресс-центре Абхазского телевидения.

Как рассказал глава минфина, потери будут связаны с тем, что бизнес, который зависит от туризма, не сможет платить налоги. При этом предприниматели понесут еще больше убытков.

«Заработанный доход, из которого уплачиваются налоги в бюджет, — это условно 15%, и бюджет их не получит. Но 85% не получит предприниматель, и это проблема, требующая серьезного подхода и предметного решения», — сказал Делба. Он добавил, что руководство страны занимается решением этой проблемы.

Напомним, Абхазия для защиты населения от коронавируса закрыла государственную границу для иностранных туристов. Граница с Россией закрыта до 30 июня. В то же время 94% российских граждан, которые по данным сервиса Tvil.ru собираются в этом году отдохнуть за границей, планируют отправится в Абхазию.

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