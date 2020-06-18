Москва, , 15:08 — REGNUM В регионах с наибольшими коррупционными рисками в связи с исполнением нацпроектов Росфинмониторинг работает при тесной координации с губернаторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Здесь по ряду субъектов действительно есть риски — это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край. Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами», — заявил Чиханчин.

По его словам, в Новгородской и Тульской областях идёт наиболее активная работа по выявлению коррупционных рисков при исполнении нацпроектов.

«Мы совместно с ними выделили всех исполнителей, находящихся в зоне риска. Они просто взяли их на контроль, своим контрольно-надзорным органам дали поручения. А новгородский губернатор эти объекты прямо взял на контроль и выезжает на них, смотрит», — пояснил Чиханчин.