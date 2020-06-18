Ташкент, , 15:08 — REGNUM Производители автомобилей в Узбекистане впустили по итогам января-мая 2020 года 117 925 легковых транспортных средств, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

За отчетный период произведено 29 408 автомобилей «Нексия», 30 125 — «Кобальт», 22 150 — «Дамас», 21 310 — «Джентра», 12 162 — «Спарк», 2 770 — «Лабо». Кроме того, производство автобусов выросло на 41,2%, до 448 транспортных средств, грузовиков — на 29,4%, до 1443 единицы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2020 года промышленное производство в Узбекистане составило 131,9 трлн сумов ($13 млрд), что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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