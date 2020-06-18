Москва, , 15:03 — REGNUM Южный федеральный округ и Дальневосточный округ оказались наиболее проблемными с точки зрения исполнения национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, то наиболее (часто) вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный», — заявил Чиханчин.

«Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков», — указал он.