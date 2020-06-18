Москва, , 14:44 — REGNUM Финансирование по различным направлениям борьбы с эпидемией коронавируса на первоначальном этапе сопровождалось коррупционным элементом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

«Деньги сегодня наиболее серьёзные — идущие на этом направлении. Мы взяли на мониторинг порядка 7 тыс. контрактов. Около 4,5 тыс. исполнителей. И увидели, что, действительно, идёт большой поток денежных средств», — заявил Чиханчин.

По его словам, на первоначальном этапе пришло ряд исполнителей, которые занимались выведением средств за рубеж.

«Нам пришлось отобрать часть материалов и передать Генеральной прокуратуре, ФСБ, МВД — порядка 160 материалов на сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Но после этого динамика стала меняться в лучшую сторону», — указал он.

Динамика здесь показывает, что падение по всем — и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов в банках сомнительных. Аналогичная ситуация складывается и по приобретению оборудования медицинского и ИВЛ», — подчеркнул Чиханчин.