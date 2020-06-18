Пермь, , 14:42 — REGNUM Мэрия Перми направит на улучшение экономической ситуации 226 млн рублей. Проект изменений в бюджет внесен в гордуму, сообщает пресс-служба мэрии.

При разработке пакета мер по поддержке малого и среднего бизнеса рабочая группа уточнила расходы муниципального бюджета и перераспределила на первоочередные мероприятия. Проект предусматривает перераспределение 354 млн рублей. На реализацию мер по стабилизации экономической ситуации предлагается направить 226 млн рублей.

В связи со снижением пассажиропотока с апреля по июнь на возмещение недополученных доходов перевозчикам выделят 86,5 млн рублей, на дезинфекцию общественного транспорта — 46 млн рублей. Перераспределение финансов произошло за счет сэкономленных средств, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам, и оплаты субсидии за перевозку пассажиров по проездным документам перевозчикам, работающим по старым договорам.

На возмещение расходов учреждениям образования по содержанию имущественных комплексов в связи с освобождением от арендной платы организаций питания планируется направить 28 млн рублей. Учреждениям культуры компенсируют 61 млн рублей недополученных доходов из-за сокращения их платной деятельности во втором квартале 2020 года. Денежные средства планируется перенаправить с экономии от конкурсных процедур по уже заключенным контрактам, сокращения расходов на содержание чиновников, а также отмены отраслевых мероприятий из-за введенного режима ответственного поведения.