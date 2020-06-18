Москва, , 14:26 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России были проданы 71 543 единицы новых автотранспортных средств (АТС) — на 44,8% меньше, чем год назад. Об этом говорится в совместном исследовании «АСМ-холдинг» и «Автостат Инфо».

Всего с января по май нынешнего года в России было куплено 550 617 экземпляров техники. Это на 16,6% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ).

Больше всего в мае было реализовано техники из сегмента легковых машин. За месяц в России было продано 60 487 единиц такой техники, что на 47,7% меньше, чем год назад.

На втором месте по количеству проданной техники находится сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили), включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2. За отчётный месяц в РФ было куплено 5 229 единиц таких автомобилей (-25,9%). Тройку лидеров замыкают пикапы с результатом 733 проданных авто (-11,3%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно грузовые автомобили (кроме категории N1) (4 332 ед.; — 9,8%) и автобусы (кроме категории М2) (762 ед.; — 30,6%).

Напомним, в мае 2020 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству продаж новых легковых машин (57,5 тыс.ед.).

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