Москва, , 14:15 — REGNUM В Москве литр бензина марки Аи-95 с начала июня уже подорожал на 20 копеек, достигнув в среднем отметки 47,07 руб. За две с половиной недели бензин в целом по России подскочил в цене на 80 копеек, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Все это происходит на фоне самых низких мировых цен на нефть за 15 лет, начала высокого сезона для автолюбителей и продолжающегося снижения доходов граждан.

Эксперты утверждают, что именно демпфирующий механизм на фоне ограничения импорта привел к такому скачку цен на бирже. Здесь регуляторным органам необходимо молниеносно дать анализ по возможному манипулированию рынка.

На фоне низких цен на нефть и отсутствия уровня прежней деловой активности ценам на топливо не с чего так бурно расти.

В России в части цен на бензин всегда срабатывает самый плохой сценарий. Получается, что при биржевой стоимости тонны в 57,2 тыс. руб. в рознице в лучшем случае мы увидим литр бензина минимум по 60 рублей.

На этом фоне разгонятся цены на товары и продукты, услуги грузоперевозок, по сути, будут затронуты все экономические циклы в бизнесе. Только прозрачность и жесткое регулирование рынка позволит избежать худущего», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня поднялись на 10%, обновив исторический максимум.

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