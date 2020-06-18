Саратов, , 14:28 — REGNUM До конца текущего года на территорию Аткарского района Саратовской области перебазируется Московский жировой комбинат. Об этом на встрече 18 июня с губернатором региона Валерием Радаевым рассказал председатель совета директоров группы компании «Русагро» Вадим Мошкович.

Три предприятия компании уже расположены в области и вносят значительный вклад в ее развитие, отметил губернатор. Предприятия загружены на 100%. В октябре-ноябре запустят жировой комбинат, на котором создадут 100 новых рабочих мест.

Кроме этого, компания планирует реконструкцию терминала и строительство нового элеватора на базе «Аткарский МЭЗ». Еще в планах реализовать проект по переводу грузового транспорта на газомоторное топливо. Компания также заинтересована в увеличении мелиорационных земель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Саратов» даст новые рабочие места жителям региона, поможет развитию бизнеса и социальной сферы.

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