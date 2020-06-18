Киев, , 14:06 — REGNUM Одной из причин провала в Раде программы действий правительства Шмыгаля является меморандум с МВФ, заявил в парламенте сегодня, 18 июня, народный депутат Дмитрий Наталуха.

Парламентарий отметил, что меморандум с МВФ содержит такие ограничения «монетарного и фискального характера», что это фактически делает невозможным выполнение программы.

В качестве примере Наталуха привел ограничения от фонда на снижение налоговой нагрузки для бизнеса, а также на введение специальных экономических зон.

ИА REGNUM напоминает, что МВФ официально утвердил новую программу кредитования Украины 9 июня, и сразу же выплатил Киев первый транш. Премьер-министр Шмыгаль заявлял, что фонд не выдвигал Украины в нынешних условиях каких-то новых серьезных требований.