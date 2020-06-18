Москва, , 14:11 — REGNUM Обновлённый план восстановления российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, будет представлен главе государства в установленные сроки, сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в поручении президента была указана дата 19 июня. Доработанный план представят Владимиру Путину в установленные сроки, затем российскому лидеру потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с документом.

Представителя Кремля спросили, будут ли Путин и премьер-министр Михаил Мишустин публично обсуждать обновлённый план. Песков ответил, что после изучения можно будет принимать решение о дальнейших действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный план восстановления экономики Мишустин представил президенту 2 июня. Путин предложил доработать документ, Мишустин поручил Минэкономразвития сделать это до 19 июня.

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