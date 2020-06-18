Вологда, 18 июня 2020, 14:02 — REGNUM В 2020 году компания Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует восстановить около 4,5 тыс. га леса в Вологодской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
Для искусственного лесовосстановления будет закуплено 2,2 млн сеянцев с закрытой и открытой корневой системой, а также 43 кг семян хвойных пород. Искусственное и комбинированное лесовосстановление пройдет на 1,3 тыс. га, это в два раза больше, чем в прошлом году.
Директор по лесопользованию Segezha Group Наталья Коновалова сообщила, что в текущем году площадь лесовосстановления по всей группе компаний составит 33 тыс. га, что на 27% больше, чем в предыдущем.