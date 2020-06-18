Вологда, , 14:02 — REGNUM В 2020 году компания Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует восстановить около 4,5 тыс. га леса в Вологодской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Для искусственного лесовосстановления будет закуплено 2,2 млн сеянцев с закрытой и открытой корневой системой, а также 43 кг семян хвойных пород. Искусственное и комбинированное лесовосстановление пройдет на 1,3 тыс. га, это в два раза больше, чем в прошлом году.

Директор по лесопользованию Segezha Group Наталья Коновалова сообщила, что в текущем году площадь лесовосстановления по всей группе компаний составит 33 тыс. га, что на 27% больше, чем в предыдущем.

«Лесовосстановление — это не благотворительность, а обязанность каждого ответственного лесопользователя, — отметила она. — Общая площадь арендованного Segezha Group лесфонда в регионах присутствия в 2020 году увеличилась с 7,42 до 7,9 млн га. Соответственно растут и затраты на лесовосстановление. Воспроизводство лесов — наша важнейшая инвестиция в будущее. В 2020 году направим на эти цели порядка 133 млн рублей, на 36% больше чем в прошлом».