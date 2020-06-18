Сеул, , 14:13 — REGNUM В середине августа южнокорейская авиакомпания Korean Air выполнит рейс из Южной Кореи в Италию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании и генерального консульства Южной Кореи в Милане.

По их словам, 14 августа авиакомпания выполнит перелёт по маршруту Инчхон — Милан, а 15 августа — по маршруту Милан — Инчхон.

Стоимость авиабилета в одну сторону составит около €920.

Отметим, что в настоящее время авиасообщение между странами приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако, Korean Air выполняет перелёты из Инчхона в Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Вену (Австрия).

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