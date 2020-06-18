Кишинёв, , 13:46 — REGNUM Молдавские власти выдвинули кандидатом на пост генерального директора Всемирной торговой организации экс-министра иностранных дел Тудора Ульяновского. Как передает ИА REGNUM, Ульяновский намерен претендовать на этот пост после того, как действующего главы организации бразилец Роберту Азеведу объявил о своей отставке с 31 августа 2020 года.

Тудор Ульяновский, комментируя свое выдвижение, заявил, что «перед лицом глобального кризиса, вызванного COVID-19, как никогда необходимо оживить мировую торговую систему и мировую экономику, чтобы сократить разрыв между развитыми, развивающимися и наименее развитыми странами».

«Независимо от результата, это новый профессиональный опыт. Я с нетерпением жду кампании и сессии вопросов и ответов, которая будет транслироваться в прямом эфире», — отметил дипломат.

Согласно внутренним правилам ВТО, будет организовано несколько раундов отбора кандидатов, которые представят свое видение реформирования организации и оживления мировой торговой системы в условиях мирового экономического кризиса из-за пандемии.

Тудор Ульяновский в последнее время занимает пост посла Молдавии в Женеве и постоянного представителя республики при ВТО и ООН. В 2017 году его избрали председателем Комитета по платежному баланс ВТО, и он стал первым молдавским дипломатом, занявшим такую должность в рамках Всемирной торговой организации.