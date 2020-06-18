Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В Грузии необходимо ужесточить контроль за производством вина, так как многие недобросовестные производители используют при выращивании винограда много химикатов, что приводит к низкому качеству продукции. Об этом 18 июня рассказал агентству Report владелец одной семейной винодельни Тамаз Оманадзе.

«Это уже не вино, ситуация катастрофическая. Половина вина — химия. Если это продолжится, мы вернемся к виноделию 90-х годов», — описал ситуацию винодел.

По его мнению, если такое отношение к производству вина сохранится, то это погубит отрасль.

Оманадзе также добавил, что меры, которые правительство Грузии предпринимает для поддержки отечественных производителей вина, касаются в основном крупных предприятий, а небольшим винодельням приходится справляться самим.

Стоит отметить, что в мае в Грузии стало сокращаться производство вина. Это произошло из-за снижения спроса в странах, куда обычно экспортировали грузинские вина.

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