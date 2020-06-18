Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Грузия надеется возобновить прерванное из-за коронавируса сообщение с Израилем и начать прием туристов из этой страны с конца июля. По информации пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития Грузии, этот вопрос обсуждался на встрече, которую в режиме онлайн провела министр экономики Натия Турнава и министром туризма Израиля Асафом Замиром.

Как заявила после беседы Натия Турнава, в условиях обострения ситуации с коронавирусом в Израиле конкретные сроки называть трудно, но она надеется, что израильские власти сумеют справятся с этим вызовом, после чего станет возможным и прием первых туристов из Израиля в Грузии.

«Мы были очень близки к возобновлению сообщения, но в последнее время эпидситуация в Израиле резко ухудшилась. Само правительство Израиля проявляет осторожность», — пояснила Натия Турнава.

Ранее правительство Грузии планировало открыть международное сообщение и начать прием туристов с 1 июля, потом перенесло это событие на 15 июля. Первой страной, из которой Грузия ожидала туристов, был именно Израиль.